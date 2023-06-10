Реабилитолог рассказал о процессе протезирования Костомарова

Заведующий отделением медицинской реабилитации Константин Терновой рассказал о процессе протезирования Романа Костомарова.

«Сегодня сфера протезов очень бурно развивается. Если человек начинал с палки вместо ног, то сейчас протезы соединяются с нервами человека. Как и любая техника, протезы нуждаются в обслуживании. Роман будет вынужден обращаться к специалистам за обслуживанием и доработкой протезов довольно часто — это очень индивидуальный процесс. На протяжении нескольких лет он будет привыкать и модифицировать свои протезы под свой стиль жизни. Он будет проводить очень много времени со своими специалистами по протезам. Но пока до этого ему все еще далеко. Сейчас надо избавиться от всех последствий инфекций в организме. Потом он будет носить простой механический протез, а уже после этого — бионический. Это очень долгий процесс, но современные технологии могут позволить ему бегать, прыгать и кататься на коньках», — приводит слова Тернова Sport24.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.