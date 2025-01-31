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Сегодня, 15:18

Раскрыта часть схемы в деле экс-генерального директора FONBET

Камила Абдурахманова
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В прокуратуре раскрыли часть схемы, которую использовал один из участников дела бывшего генерального директора FONBET, сообщают РИА Новости.

Полицейский получил 15 миллионов рублей от посредников, чтобы передать их в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов. Мужчина отдал следующему посреднику 12,5 миллиона, а 2,5 миллиона оставил себе в качестве платы за услуги.

Речь идет о заместителе начальника УВД по ВАО столичного главка МВД Сергее Биволе, которого сегодня арестовал Тверской суд Москвы.

Источник: РИА Новости
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