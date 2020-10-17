РАСК объявил о создании фонда поддержки ветеранов профессии
В ходе торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта» президент РАСК Геннадий Орлов и Председатель Президиума Алексей Ефимов объявили о создании Ассоциацией фонда поддержки ветеранов профессии спортивный комментатор. Благодаря участию Олимпийского комитета России, столичного футбольного клуба «Динамо», компании «Инград», нефтехимической компании «Сибур», руководства курорта «Роза Хутор» и Футбольной национальной лиги целевые Премии были вручены Борису Скрипко, Владимиру Писаревскому и Эрнесту Серебренникову.
Лауреатами церемонии также стали Елизавета Кожевникова (Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта») и Сергей Кривохарченко (Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»). (Дмитрий Коржиков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.