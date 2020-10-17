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РАСК объявил о создании фонда поддержки ветеранов профессии

18:20

В ходе торжественной церемонии вручения национальной Премии спортивных комментаторов «Голос спорта» президент РАСК Геннадий Орлов и Председатель Президиума Алексей Ефимов объявили о создании Ассоциацией фонда поддержки ветеранов профессии спортивный комментатор. Благодаря участию Олимпийского комитета России, столичного футбольного клуба «Динамо», компании «Инград», нефтехимической компании «Сибур», руководства курорта «Роза Хутор» и Футбольной национальной лиги целевые Премии были вручены Борису Скрипко, Владимиру Писаревскому и Эрнесту Серебренникову.

Лауреатами церемонии также стали Елизавета Кожевникова (Премия Нины Ереминой «Женский голос спорта») и Сергей Кривохарченко (Премия Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»). (Дмитрий Коржиков)

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