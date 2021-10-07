Комментатор Рамазан Рабаданов в разговоре с «СЭ» отреагировал на избиение тремя дагестанцами пассажира в московском метрополитене.

«Понимаете, приписывать их к дагестанцам — бессмысленно, — сказал Рабаданов «СЭ». — Они же не говорили, что нарушили нашу этику, дагестанскую историю или обычаи. Это бандиты. Очень сложно найти объяснение их действиям. Их надо судить по всей строгости закона. Тем более, что избиение произошло публично, в присутствии посторонних. Это было очень мерзко! Человек уже лежал! Лежачего не бьют — это закон во всем мире, а они продолжали это делать. Это не простое преступление, а моральное! Поэтому дагестанцы от них отказались. Эти трое — не дагестанцы, а преступники!»

Рабаданов также отметил, что подобных действий со стороны чеченцев нет уже 3-4 года.

«Вчера мы обсуждали все это. Почему-то уже 3-4 года подобных действий со стороны чеченцев нет, а остались только дагестанские. Мы соседи, у нас такой же менталитет, но у них это исчезло. А мы продолжаем позориться. А что могут сделать родственники, когда вырастают такие взрослые люди? Применять санкции к родственникам некрасиво, ибо они могут оказаться невиноватыми», — добавил Рабаданов.

Инцидент произошел 4 октября: трое дагестанцев оскорбили в метро девушку, за которую заступился один из пассажиров. Подозреваемых задержали, пострадавший находится в больнице с переломами носа и костей лица.