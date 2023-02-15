Ишматов — об отце Александра Овечкина: «Он никогда не лез со своими советами. Не говорил: «Вот мой сын!»

Рафаил Ишматов, бывший тренер российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, отреагировал на новость о смерти отца хоккеиста.

«Да вы что? От меня лично, от детского СКА, от всего хоккейного сообщества соболезнования семье Овечкина. Очень жалко. Я очень хорошо его знал. Мы когда в Новогорске со сборной тренировались, он каждый день там был. Потому что Сашка поехал на чемпионат мира, будучи на два года младше.

Его главное качество было в том, что он не лез со своими советами. Не говорил: «Вот мой сын!» Он очень воспитанный, порядочный. Редко таких встретишь. Каждый отец переживает за своего сына. Когда мы создавали сборную, он прекрасно понимал, что есть честный подход и никогда не лез в тренерские дела. Нужно отдать ему должное», — цитирует Ишматова Metaratings.ru.

Сегодня, 15 февраля, Александр Овечкин объявил о смерти своего отца. 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы.