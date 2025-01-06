Рабочие и выходные дни на первой неделе 2025: когда выходить с праздников

Новогодние праздники 2025: когда первый рабочий день в новом году

В январе — 31 календарный день, из них 17 рабочих и 14 выходных дней.

По постановлению о новогодних праздниках в начале 2025 года на неделе с 6 по 12 января будет два рабочих дня и пять выходных. Длинные праздничные выходные в связи с Новым годом и православным Рождеством закончатся в среду, 8 января. Первым рабочим днем в 2025 году станет четверг, 9 января. Также россияне будут работать в пятницу, 10 января. Затем последуют традиционные выходные — суббота и воскресенье.

В 2025 году для граждан России впервые установили длинные праздничные выходные. Они продлились 11 дней — с 29 декабря по 8 января.