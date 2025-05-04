Статьи
4 мая, 08:00

Рабочие и выходные дни на неделе 5 — 11 мая: когда отдыхаем

С 5 по 11 мая будет трехдневная рабочая неделя
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
День Победы.
Фото Global Look Press

С 5 (понедельник) по 7 мая (среда) будет трехдневная рабочая неделя. Затем последуют длинные выходные.

В 2025 году россияне будут отдыхать четыре дня — с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье) в связи с Днем Победы, который отмечается 9 мая. В этом году праздник выпал на пятницу, но длинные выходные начнутся в четверг, 8 мая, из-за перенесенного с 23 февраля (День защитника Отечества) выходного дня.

Первым рабочим днем после праздников станет понедельник, 12 мая.

В 2025 году отмечается 80-летие со Дня Победы.

