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Сегодня, 11:17

Путин заявил, что участие трансгендеров убивает женский спорт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выступил против участия трансгендеров в женских международных соревнованиях.

«Это вообще несправедливо. Это чушь, бред. Они просто убивают напрочь женский спорт. Ведь любой мужчина может просто объявить себя женщиной и выступить в любом виде спорта. Не дав никаких шансов женщинам занимать призовые, тем более первые, места», — приводит слова Путина ТАСС.

В августе стало известно, что представительница Италии Валентина Петрилло станет первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

50-летняя спортсменка прошла отбор на дистанциях 200 и 400 м в категории T12 для атлетов с нарушением зрения. В 2019 году Валентина начала проходить гормональную терапию и стала выступать среди женщин. До этого в 2015-2018 годах Петрилло выиграла 11 титулов в мужской категории.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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