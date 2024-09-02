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Сегодня, 07:58

Путин заявил, что руководители МОК заняты сохранением своей власти и финансового благополучия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владимир Путин.
Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обвинил руководство Международного олимпийского комитета (МОК) в попытках сохранить свою власть вместо борьбы за права спортсменов.

«Вместо борьбы за права спортсменов, за целостность и универсальность олимпийского движения они заняты сохранением собственного статуса, власти и финансового благополучия», — приводит слова Путина РИА «Новости».

Также Путин обвинил Запад и США в притеснении российских спортсменов.

В августе действующий президент МОК Томас Бах объявил, что не будет переизбираться на новый срок. Он возглавляет комитет с 2013 года. Выборы нового главы МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Источник: РИА «Новости»
Владимир Путин
МОК
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