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Путин вышел на лед с мальчиком, мечтавшим увидеть Красную площадь

20:49
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Президент России Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади и сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинской области, сообщает «РЕН ТВ».

Мальчик Дима написал, что мечтает увидеть сердце столицы и посмотреть кабинет главы государства. Путин также пообещал ему, что они вместе покатаются на коньках.

Тренировку для главы государства и юного Димы провел олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Президент вместе с мальчиком отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/784820-putin-vyshel-na-led-s-malchikom-mechtavshim-uvidet-krasnuiu-ploshchad

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