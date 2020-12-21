Путин вышел на лед с мальчиком, мечтавшим увидеть Красную площадь

Президент России Владимир Путин вышел на лед катка на Красной площади и сыграл в хоккей с мальчиком из Челябинской области, сообщает «РЕН ТВ».

Мальчик Дима написал, что мечтает увидеть сердце столицы и посмотреть кабинет главы государства. Путин также пообещал ему, что они вместе покатаются на коньках.

Тренировку для главы государства и юного Димы провел олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Президент вместе с мальчиком отработали броски по воротам, пасы и другие игровые моменты.