Путин вручил Газзаеву орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Нового года вручил государственные награды политическим, общественным, религиозным деятелям, спортсменам, артистам, ученым и учителям.

Эксперт-консультант комитета сборных команд Российского футбольного союза Валерий Газзаев удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Как игрок Газзаев известен по выступлениям за «Спартак» из Орджоникидзе, СКА, московские «Локомотив», «Динамо» и тбилисское «Динамо». Он является бронзовым призером летних Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР. После окончания игровой карьеры Газзаев в частности тренировал «Аланию», ЦСКА, «Динамо», а также национальную команду России.

Помимо Газзаева орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил директор Российского научного центра хирургии Константин Котенко.

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени глава государства вручил руководителю фракции «Единой России» в Госдуме Владимиру Васильеву, президенту Федерации независимых профсоюзов Михаилу Шмакову и руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены композитор Игорь Крутой, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин и член Совета ветеранов спорта ЦСКА хоккеист Борис Михайлов.

Еще пять россиян удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В их число вошел и.о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Певец Николай Басков получил орден Почета, а артистке-кукловоду Наталье Голубенцевой присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».