Путин считает, что спортсменов можно было бы изолировать на сборах, а не дома

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеосовещания с деятелями культуры выразил мнение, что спортсмены могли бы продолжать тренировки во время самоизоляции на спортивных базах, вместо того, чтобы сидеть дома.

— Ну чего держать их было бы на карантине дома, когда можно было, по сути, изолировать на олимпийских объектах, на тренировочных базах, они спокойно могли бы продолжать там тренировки, — цитирует ТАСС Путина. По его словам, спортсмены могли бы «сидеть на сборах в закрытых помещениях, в закрытых базах и там, по сути дела, в условиях карантина заниматься тренировками».

В отношении деятелей искусства это сложнее, но, тем не менее, все равно к этому надо идти.