Путин рассчитывает, что Российский спортивный фонд начнет работу в июле

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что создаваемый Российский спортивный фонд начнет свою работу в июле этого года.

«Рассчитываю, что свою работу он начнет с июля этого года», — цитирует ТАСС главу государства.

В марте Госдума приняла в первом чтении законопроект об учреждении Российского спортивного фонда с целью создания условий для развития детско-юношеского и массового спорта в соответствии с поручением президента РФ.

Как ранее объяснял министр спорта РФ Михаил Дегтярев, фонд будет наполняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85 процентов всех поступлений.