Путин проведет 11 мая совещание по ситуации с коронавирусом, на нем обсудят продление нерабочих дней

В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.

«Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.

По последним данным Worldometers на 10 мая, всего выявлено 4 132 264 случая заражения коронавирусом. Умерших — 281 057 человек, выздоровело — 1 455 059.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 10 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.