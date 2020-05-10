Путин проведет 11 мая совещание по ситуации с коронавирусом, на нем обсудят продление нерабочих дней
17:15
В понедельник, 11 мая, Президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространением коронавируса.
«Завтра у президента запланировано совещание по ситуации с коронавирусом», — приводит слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова ТАСС.
По последним данным Worldometers на 10 мая, всего выявлено 4 132 264 случая заражения коронавирусом. Умерших — 281 057 человек, выздоровело — 1 455 059.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 10 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.
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