Путин призвал сохранить соревновательную активность российских спортсменов

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта призвал сохранить соревновательную активность спортсменов.

«В сложившихся условиях, в условиях давления, с которым сталкивается Россия и ее граждане, принципиально важно сохранить соревновательную активность спортсменов», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства обратился к национальным командам и заверил, что все намеченное по линии спорта власти намерены выполнять и реализовывать.

Путин также призвал восполнить за счет собственных форматов в России отмененные международные соревнования.

«Но в этой связи эти отмененные соревнования нужно восполнить за счет своих новых форматов. Мы это можем сделать достаточно быстро, организовать открытые и привлекательные со всех точек зрения многоэтапные спортивные турниры, обеспечить участие в них иностранных атлетов, клубов, команд», — добавил Путин.