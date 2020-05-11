Президент России Владимир Путин принял решение о новом пакете мер для поддержки граждан и экономики на фоне пандемии коронавируса.

— Уже принятые меры по поддержке мы обязательно сохраним, и сейчас в момент перехода к восстановлению деловой жизни вновь принято решение о новом пакете мер по поддержке граждан и экономики, — сказал Путин во время прямого эфира. — Мы с правительством это все подробно проработали.

Предлагаю в два раза повысить пособие за уходом за ребенком — от 3 375 рублей до 6 751 рубля. Второе — уже говорил о дополнительных выплатах на ребенка до трех лет. Для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у многих семей такого права нет — малыш родился до 1 января текущего года, даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского капитала. Предлагаю установить для таких семей ежемесячную выплату в размере 5000 рублей. В том числе и на апрель, то есть задним числом.

Наконец, еще одна мера поддержки семей с детьми. С 1 июня будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Сейчас людям не для того, чтобы собирать справки, выписки. Для получения такой помощи не вводить формальных критериев. Условие сейчас должно быть одно: помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Сделать это можно будет с завтрашнего дня через Госуслуги.