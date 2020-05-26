Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в день Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля. Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин, информируют «Известия».

— Предлагаю провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России, — сказал Путин. — В этот же день приказываю провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.

Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас.

Президент отметил, что риски будут оцениваться самым внимательным образом — если будут сохраняться угрозы, то «Бессмертный полк» перенесут еще на месяц после 26 июля.

Ранее называли три версии даты парада Победы: 24 июня, в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября — официально признанным в России днем окончания Второй мировой войны, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года. На данный момент остановились на первом варианте.