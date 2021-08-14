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Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

11:50
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Президент РФ Владимир Путин на сайте Кремля опубликовал поздравительную телеграмму с поздравлением с Днем физкультурника.

В послании Путин подчеркнул рост популярности активного образа жизни, а также отметил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».

День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа.

Дополнительная информация:

http://www.kremlin.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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