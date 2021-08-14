Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
11:50
Президент РФ Владимир Путин на сайте Кремля опубликовал поздравительную телеграмму с поздравлением с Днем физкультурника.
В послании Путин подчеркнул рост популярности активного образа жизни, а также отметил, что спорт «укрепляет здоровье, закаляет характер, учит преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, приносит радость побед и дружеского общения».
День физкультурника в России отмечается во вторую субботу августа.
Дополнительная информация:
Читайте также
Где-то за медали Токио-2020 дают миллионы, где-то — дома. А африканским героям обещают провести электричество
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю