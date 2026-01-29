Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Уведомления
Главная
Общество

29 января, 15:29

Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением «Игр будущего»

Анастасия Пилипенко

Президент России Владимир Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением в декабре международного спортивного турнира «Игры будущего».

«Поздравляем с успешным проведением в Абу-Даби в декабре второго международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и благодарим вас за то, что вы поддержали эту российскую инициативу», — приводит слова главы государства ТАСС.

Вторые «Игры будущего» прошли в Абу-Даби с 18 по 23 декабря. Участники выступали в 11 дисциплинах: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-файтинг, фиджитал-танцы, фиджитал-шутер, Battle Royale, MOBA PC, MOBA Mobile, гонки дронов, VR-game, битва роботов.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Владимир Путин
Читайте также
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг рассказал как уберечь детей от гаджетов: «Нам нужно показывать детям, что реальный мир интереснее виртуального»

Бывшая жена Бивола получила 60 часов обязательных работ за оскорбления кыргызов и казахов
Новости
RSS RSS
Все новости