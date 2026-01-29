Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин поздравил ОАЭ с успешным проведением в декабре международного спортивного турнира «Игры будущего».

«Поздравляем с успешным проведением в Абу-Даби в декабре второго международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» и благодарим вас за то, что вы поддержали эту российскую инициативу», — приводит слова главы государства ТАСС.

Вторые «Игры будущего» прошли в Абу-Даби с 18 по 23 декабря. Участники выступали в 11 дисциплинах: фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-файтинг, фиджитал-танцы, фиджитал-шутер, Battle Royale, MOBA PC, MOBA Mobile, гонки дронов, VR-game, битва роботов.