Президент Владимир Путин поручил создать Национальную базу генетической информации. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Кроме того, каждый год начиная с 2021-го на эти цели будут выделяться деньги из бюджета.

Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Также необходимо организовать повышение квалификации педагогов.

Президент также поручил обеспечить создание в России «отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».