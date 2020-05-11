Путин поручил разработать план действий по восстановлению экономики

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 июня разработать общенациональный план действий, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

— Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, — говорится в сообщении.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.