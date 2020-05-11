Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета к 12 мая подготовить рекомендации по поэтапной отмене в регионах ограничений из-за коронавируса, информирует сайт Кремля.

«Правительству РФ совместно с рабочей группой Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, с учетом развития эпидемиологической ситуации в субъектах РФ и прогнозных сценариев распространения такой инфекции подготовить, утвердить и довести до сведения органов исполнительной власти субъектов РФ рекомендации по поэтапной отмене в субъектах РФ ограничительных мероприятий, определив сроки, критерии, параметры их поэтапной отмены и последовательность действий при такой отмене с учетом региональных особенностей», — говориться в сообщении.

Россия вышла на третье место в мире по числу зафиксированных случаев корронавируса. На день 11 мая в России выявлено 221 344 случая в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.