Путин поручил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах с 2025 года

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта заявил, что с 2025 года российские власти должны ежегодно увеличивать расходы на спорт.

«Предлагаю подумать о том, чтобы с 2025 года ежегодно увеличивать расходы на спорт и делать это так, чтобы не допускать разрывов в финансировании спорта, качестве и доступности спортивной инфраструктуры в зависимости от уровня бюджетных возможностей региона. А они у нас разные», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент также напомнил, что ранее было принято решение о том, что к 2024 году регионы будут направлять на спорт не менее 2 процентов своих региональных бюджетов.