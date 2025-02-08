Путин поприветствовал участников гонки «Лыжня России — 2025»

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2025» пройдет на высоком организационном и творческом уровне.

«Уверен, что и нынешнее мероприятие пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, будет способствовать продвижению ценностей здорового, активного образа жизни и, конечно, подарит участникам и болельщикам яркие, позитивные впечатления и незабываемые эмоции», — приводит слова Путина ТАСС.

Путин подчеркнул, что эти соревнования — важное событие зимнего спортивного сезона и радостное событие для любителей спорта всех возрастов. Это настоящий праздник для команд и семей, которые дружат со спортом.

Массовая лыжная гонка проходит по всей стране, в 2025 году она посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.