Путин пообещал оказать помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Дагестан получит всю необходимую помощь для борьбы с коронавирусом. Он также отметил, что нужно максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей.

— Прошу подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану, — цитирует Путина официальный сайт Кремля. — Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам незамедлительно. Всю поддержку: и финансовую, и материальную, и кадровую, республика обязательно получит.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию день 18 мая достигло 3 460. За минувшие сутки инфекция выявлена у 89 человек.