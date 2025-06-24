Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда (РСФ) для дополнительного финансирования деятельности в области физической культуры и спорта. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Цели фонда, учредителем которого станет Минспорта РФ, — совершенствование механизма финансирования и развития спортивной инфраструктуры, а также расширение перечня видов спорта, на которые могут направляться целевые отчисления от азартных игр.

В качестве приоритетных направлений для финансовой поддержки от фонда названы: развитие физической культуры и спорта, в том числе адаптивной физической культуры, адаптивного спорта, физической реабилитации и абилитации инвалидов, создание отечественной спортивной продукции, строительство, реконструкция и капремонт объектов спорта в соответствии с решениями или поручениями президента РФ.

Кроме того, фонд будет оказывать поддержку международным спортивным мероприятиям и соревнованиям, а также развитию международного спортивного сотрудничества.