Путин подписал указ о включении поправок в текст Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения, сообщает сайт главы государства.

«Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля», — говорится в одном из пунктов указа Путина. Глава государства считает, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки поддержали 77,92% россиян, против выступило 21,27%.