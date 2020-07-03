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Путин подписал указ о включении поправок в текст Конституции

3 июля 2020, 15:53
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения, сообщает сайт главы государства.

«Поправки в Конституцию РФ вступают в силу 4 июля», — говорится в одном из пунктов указа Путина. Глава государства считает, что результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки поддержали 77,92% россиян, против выступило 21,27%.

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