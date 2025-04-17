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17 апреля, 15:00

Путин поблагодарил Катар за поддержку в проведении Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018

Камила Абдурахманова
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Президент России Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил вклад Катара в организацию крупнейших спортивных событий в РФ, включая зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи и Чемпионат мира по футболу 2018.

«Мы занимаемся [вопросами] в области гуманитарного сотрудничества активно. Я помню очень хорошо, как вы, ваше Высочество, причем вы лично этим занимались, оказывали нам содействие в получении права проведения зимних Олимпийских игр в Сочи, все, что касалось чемпионата мира по футболу», — приводит слова Путина ТАСС.

Путин добавил, что Россия, в свою очередь, делилась опытом с Катаром при подготовке ЧМ-2022 в Дохе.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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