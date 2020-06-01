Путин отверг идею проведения голосования по поправкам в Конституцию в день парада Победы 24 июня
16:25
Президент России Владимир Путин отверг идею проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ в день парада Победы, сообщает ТАСС.
Парад должен состояться 24 июня.
— Были даже идеи провести голосование, я знаю, мне коллеги говорили об этом, прямо в день парада. Не надо ничего смешивать, это отдельная, крупная веха в жизни страны, — сказал Путин.
Президент считает, что перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ нужно выдержать период в 30 дней на решение технических и иных вопросов.
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