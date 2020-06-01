Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с распространением коронавируса.

По мнению главы государства, обстановка стабилизируется, и мы возвращаемся к нормальной жизни.

«За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.