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Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

16:40
Владимир Путин. Фото AFP
Владимир Путин. Фото AFP
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с распространением коронавируса.

По мнению главы государства, обстановка стабилизируется, и мы возвращаемся к нормальной жизни.

«За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, произошли серьезные события, и в целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — приводит слова Путина «РИА Новости».

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200601/1572301467.html

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
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