Президент России Владимир Путин обратил внимание на сбои в работе портала Госуслуг при попытке граждан подать заявление на выплаты за детей. Ранее Путин объявил о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Президент отметил, что портал «не справился с этим объемом обращений».

— Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода, — цитирует «Интерфакс» Путина.

Он заявил, что все решения, которые власти планируют на отраслевых совещаниях, должны «вовремя и в полном объеме» выполняться.