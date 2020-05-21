Путин назвал новую дату начала проведения ЕГЭ

Президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Была обозначена новая дата начала проведения ЕГЭ.

- Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнется 29 июня, — приводит слова Путина Kremlin.ru. — При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме.

Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия. Что сейчас особо важно для людей — зачисление пройдет в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года.

Рассчитываю, что учеба для всех первокурсников страны с учетом эпидемиологической ситуации начнется без больших потерь времени.

И еще. Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года.