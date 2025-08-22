Путин наградил Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил генерального секретаря РФС Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Митрофанова Максима Львовича», — говорится в тексте указа.

Митрофанов занимает пост генерального секретаря РФС с 2022 года. Ранее он был директором по развитию организации, заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками и ответственным секретарем комитета программ развития футбола.

С 2007 по 2017 год Митрофанов был генеральным директором «Зенита».