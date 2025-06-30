Путин дал совет молодым спортсменам по выполнению упражнения на пресс

Президент России Владимир Путин дал молодым спортсменам совет, как лучше выполнять упражнения на пресс, отметив, что правильно держать руки за головой во время скручиваний.

В понедельник, 30 июня, глава государства по видеосвязи принял участие в открытии социальных объектов в новых субъектах РФ, в том числе увидел тренировку детей на спортплощадке новой школы в Геническом районе Херсонской области.

«Я посмотрел, ребята там у вас тренируются за вашей спиной. Я вижу, они пресс подкачивают, ручки лучше за голову закладывать, а не просто так подниматься. Вы им скажите, а так все правильно делают», — цитируют «Известия» Путина, который обратился к директору учреждения Ильмию Челебиеву.