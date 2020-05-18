Путин дал распоряжения по помощи Дагестану в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение оказать немедленную помощь Дагестану в борьбе с эпидемией коронавируса.

— Первое. Поручаю Минздраву организовать координацию работы: совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи системе здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля. — Об этом сегодня уже говорили.

Второе. Роспотребнадзору необходимо обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в Республике, дать чёткие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии.

Третье. Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории Республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения, другие места, связанные с посещением людей.