Путин дал поручение скорректировать меры по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин дал поручение Минздраву совместно с Роспотребнадзором корректировать меры по борьбе с инфекцией на основании данных мониторинга ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Минздраву России и Роспотребнадзору поручено продолжить мониторинг распространения COVID-19, учитывая динамику численности диагностированных, инфицированных лиц и госпитализированных больных коронавирусом и внебольничной пневмонией, для выявления возникающих очагов этой инфекции.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 мая, далее — еженедельно. Ответственные за выполнение поручения — глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россия вышла на третье место в мире по числу зафиксированных случаев корронавируса. На день 11 мая в России выявлено 221 344 случая в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.