Психолог Маслах назвала основные признаки эмоционального выгорания

Социальный психолог Кристина Маслах назвала основные признаки выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация и обесценивание человеком себя.

Выявить эмоциональное выгорание можно, если у человека присутствует хроническая усталость, апатия, снижение работоспособности, нежелание ходить на работу, участившиеся опоздания, срывы дедлайнов, раздражительность, снижение креативности, снижение либидо, потеря аппетита (или наоборот — переедание), потеря концентрации, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, депрессия, обесценивание себя и своих достижений и т.д.