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Сегодня, 16:13

Психолог Лемман назвала 6 простых способов избавиться от ревности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Психолог Ийя Лемман назвала 6 простых способов избавиться от ревности.

«Спросите себя: «Почему я ревную? Какая причина заставляет меня так ревновать? Что я пытаюсь сохранить? Почему я страдаю? Чего боюсь?» Когда поймёте причину ревности, сможете уверенно сделать позитивные шаги для укрепления своих позиций. Если все это одномоментно вам не помогает, то облейте, пожалуйста, себя холодной водой и ваше сознание переключит внимание», — приводит слова Леммана Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1567606
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