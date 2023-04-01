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Сегодня, 19:27

Психолог Дмитриева назвала 11 признаков токсичных друзей

Алина Савинова
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Клинический психолог Анита Дмитриева рассказала, какое поведение характерно для токсичных друзей.

По словам специалиста, «токсики» не уважают границы других людей. С ними можно почувствовать, что отдаете дружбе больше эмоционального труда, чем получаете в ответ, или ощутить эмоциональное истощение. Токсичные люди, как правило, не вызывают доверие. Одним из признаков токсичной дружбы также может считаться сверхтонкое влияние. Токсичные друзьями являются и те, кто не ценит своего приятеля, пытается им манипулировать, игнорирует его успехи, не переживает за него. Кроме того, фальшивый друг не видит или не хочет видеть другого человека таким, какой он есть.

Дмитриева отметила, что иногда пути людей просто расходятся, и это не связано с «токсичностью».

«По мере того как мы становимся старше, наш образ жизни и то, что мы ценим в дружбе, могут меняться», — приводит «Life.ru» слова эксперта.

Источник: https://life.ru/p/1569240
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