ПСБ поддержит спортивно-инфраструктурные инициативы в Ульяновской области

Петр Фрадков, председатель ПСБ, в качестве главы попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики и члена Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта в ходе рабочего визита в Ульяновскую область встретился с министром физической культуры и спорта региона Николаем Скобелиным и председателем правления региональной Федерации легкой атлетики Евгением Янкаускасом. Во встрече принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Ульяновская область входит в первую десятку регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни, регион обладает большим потенциалом в сфере массового спорта, и со своей стороны мы готовы активно поддерживать спортивно-инфраструктурные инициативы, направленные на дальнейшее повышение количества спортивных объектов с высококачественным оснащением для занятий физической культурой, в том числе легкой атлетикой. Это даст области дополнительный стимул в развитии детско-юношеского и массового спорта. Стоит отметить глубокую поддержку администрации региона в развитии легкой атлетики и областной Федерации в целом, что бесспорно сказывается на качестве проводимых соревнований и подготовке резерва для спорта высоких достижений», — отметил Фрадков.

Участники встречи обсудили приоритетные вопросы, касающиеся текущего состояния спортивных объектов и необходимых мер поддержки, направленных на развитие легкой атлетики и массового спорта в регионе, а также посетили легкоатлетический манеж «Спартак» — базовый объект спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике им. А.С.Ларина.