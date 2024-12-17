Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: когда и во сколько пройдет, как и где смотреть трансляцию

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году состоится в четверг, 19 декабря. Начало — в 12.00 по московскому времени. В рамках прямой линии также пройдет пресс-конференция главы государства.

Следить за «Итогами года с Владимиром Путиным» можно в прямом эфире на федеральных телеканалах и их видеоплощадках в интернете. Среди них — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «РЕН ТВ» и другие. Послушать прямую линию можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Запланированное время в эфире — три часа. Не исключено, общение главы государства по традиции продлится дольше.

Прием вопросов от граждан России стартовал 8 декабря. В 2024 году впервые применят искусственный интеллект: GigaChat от Сбера поможет обрабатывать вопросы.

Прямая линия с Владимиром Путиным — традиционный формат общения россиян с главой государства. Впервые она состоялась в 2001 году. Прямая линия не проводилась в 2020-м и 2022-м.