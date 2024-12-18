Прощание с Янисом Тиммой пройдет в Риге

Сестра Яниса Тиммы Лелде Жандецка в соцсетях сообщила, что прощание с бывшим баскетболистом пройдет в Риге, информирует ТАСС.

Тело 32-летнего спортсмена было найдено во вторник в подъезде жилого дома в центре Москвы. Предварительно причиной смерти стало самоубийство.

Ранее друг Тиммы Гатис Лининьш открыл сбор средств на транспортировку тела спортсмена на родину и его захоронение.

Тимма — бывший игрок сборной Латвии, выступал в России за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год.