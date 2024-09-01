Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 потерпел крушение

Пресс-служба МЧС России сообщила, что вертолет Ми-8, пропавший на Камчатке, потерпел крушение.

«С воздуха обнаружены обломки пропавшего ранее вертолета. Находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз выходили на связь», — говорится в сообщении.

Вертолет Ми-8 с 19 туристами и 3 членами экипажа пропал на Камчатке 31 августа. Вертолет пропал в районе вулкана Вачкажец, он исчез с радаров на пятой минуте полета.

Ранее стало известно, что на борту вертолета находились финансовый директор РФС Арсений Замятин и его жена.