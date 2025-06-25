Прокурор запросил для бойца ММА Ахьядова пожизненный срок лишения свободы

Гособвинение запросило Второй Западный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы бойцу ММА Ламберду Ахьядову (внесен в РФ в перечень террористов), информирует ТАСС. Он обвиняется в убийстве инспектора МАДИ в парке «Зарядье» 31 декабря 2022 года, которое квалифицировали как теракт.

Прокурор Светлана Тарасова отметила «исключительную опасность Ахьядова для общества», который ради совершения «бесчеловечного, подлого и беспощадного» убийства и беспрепятственного возвращения в Россию изменил внешность.

Суд продолжит процесс 26 июня из-за того, что защита не подготовилась к прениям сторон.

Ахъядов (9 побед, 5 поражений) начал карьеру в ММА в 2013 году, выступал в полулегкой весовой категории (до 66 килограммов). Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире ACA.