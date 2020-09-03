Прокурор запросил 11 лет колонии для Ефремова

Представитель гособвинения попросила приговорить актера Михаила Ефремова к реальному сроку лишения свободы за ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве.

Как сообщает ТАСС, гособвинитель запросила 11 лет колонии общего режима для артиста.

— Считаю, что исправление Ефремова возможно лишь в условиях изоляции от общества, — цитирует ТАСС представителя гособвинения.

Также, гособвинитель добавила, что считает, что Ефремов «не искренне раскаялся в совершенном им ДТП».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.