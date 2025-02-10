Прокуратура возбудила уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после избиения комментатора Романа Скворцова.

«Возбудили дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии он упал и ударился головой.