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10 февраля 2025, 16:24

Прокуратура возбудила уголовное дело после избиения комментатора Скворцова

Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после избиения комментатора Романа Скворцова.

«Возбудили дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — цитирует ТАСС представителя прокуратуры.

Ранее сообщалось, что у Скворцова произошло кровоизлияние.

В больницу комментатор попал ночью 9 февраля. Прохожие нашли его возле одного из заведений на Красном проспекте. Пока неизвестно, что именно произошло. Есть версия, что его могли избить, а по другой версии он упал и ударился головой.

Источник: ТАСС
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Роман Скворцов
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