Прокуратура просит оставить Ефремова в колонии

Прокуратура просит Мосгорсуд не смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, получившему 8 лет за смертельное ДТП, сообщает РИА «Новости».

Во вторник суд рассмотрит апелляции на приговор, в которых адвокаты просят снизить срок Ефремову и заменить его условным.

Восьмого сентября заслуженного артиста России Михаила Ефремова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК Российской Федерации («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Его приговорили к 8 годам колонии общего режима. Кроме того, артиста на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Ефремову осталось отсидеть 7 лет и 10,5 месяцев. Защита актера заявила, что намерена обжаловать приговор.

ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце 8 июня. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии скончался в больнице. Суд 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годами колонии общего режима.