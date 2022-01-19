Прокуратура Португалии начала расследование обстоятельств получения Абрамовичем гражданства страны

В Португалии прокуратура расследует то, как владелец «Челси» Роман Абрамович стал гражданином страны, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 5-летний Абрамович получил паспорт в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Утверждается, что магнат является членом еврейской общины Порту. Согласно законодательству, потомки евреев-сефардов, которых изгнали из страны в конце ХV века, имеют право на гражданство.

Институт реестров и нотариусов (IRN) Португалии также начал внутреннее расследование по этому делу. Новость об этом вызвала критику португальской общественности. Критики утверждают, что Абрамович мог получить гражданство за взятку. Сам бизнесмен не комментирует ситуацию.

У 55-летнего Абрамовича на данный момент есть четыре гражданства: российское, израильское, литовское и португальское.