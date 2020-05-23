Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство, — приводит «РИА Новости» слова Гинцбурга. — К сожалению, производство сразу не позволит иммунизировать большое количество населения нашей страны. На мелких животных все сделано, токсикологии все виды посмотрены, изучена острая и хроническая токсикология, сейчас заканчиваются эксперименты на низших приматах, то есть на обезьянах, где, слава богу, пока что получаются хорошие результаты и по иммуногенности, и по безопасности. Сколько затянется сама процедура, я не могу сказать. Но надеюсь, в связи с пандемией контрольный институт будет рассматривать в ускоренном порядке нашу заявку. Надеюсь, так мы планируем, к 15 июня получить это разрешение и приступить к клиническим изучениям на человеческой популяции.

По последним данным, в России зарегистрировано 335 882 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.