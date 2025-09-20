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Прохор Шаляпин о книгах для спортсменов: «Хорошая идея. Но лично я не прочитал ни одной от сих до сих»

Артем Бухаев
Корреспондент

Певец и шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на возможное создание перечня обязательной литературы для спортсменов.

«Я против того, чтобы что-то заставлять. Но для развития мозга — хорошая идея, можно рекомендовать спортсменам хорошие книги. Но лично я не прочитал ни одной книги от сих до сих», — сказал Шаляпин на Ночи Московского спорта.

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.

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