Прохор Шаляпин о книгах для спортсменов: «Хорошая идея. Но лично я не прочитал ни одной от сих до сих»
Певец и шоумен Прохор Шаляпин отреагировал на возможное создание перечня обязательной литературы для спортсменов.
«Я против того, чтобы что-то заставлять. Но для развития мозга — хорошая идея, можно рекомендовать спортсменам хорошие книги. Но лично я не прочитал ни одной книги от сих до сих», — сказал Шаляпин на Ночи Московского спорта.
25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.
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